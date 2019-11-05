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El frenini çekmeye unutunca...

7 saat önce

Rize meydana gelen kazada el freni çekmeyi unutan dalgın sürücü 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

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Rize meydana gelen kazada el freni çekmeyi unutan dalgın sürücü 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Kaza Rize merkeze bağlı Hamidiye mahallesinde meydana geldi. El frenini çekmeyi unutan dalgın sürücünün, otomobilden inmesinin ardından araç rampadan aşağıya kaymaya başladı. Yaklaşıp 200 metrelik rampadan kayan otomobil daha sonra duvara çarparak takla attı. Aracın içerisinde 3 kişi bulunurken 1 kişi araçtan atlayarak kurtuldu, 2 kişi ise yaralandı. Sokakta kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Kazada yaralanan M.Y ve Y.Y olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

Hamidiye, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:55 Kaynak: İHA
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