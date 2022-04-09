EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU, 10 METRE YÜKSEKLİKTEN AŞAĞI DÜŞTÜ : 1 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU, 10 METRE YÜKSEKLİKTEN AŞAĞI DÜŞTÜ : 1 YARALI

09.04.2022 02:19

ÇEKMEKÖY'de içerisinde iki kişinin bulunduğu park halindeki otomobil, el freni çekili olmadığı için kayarak 10 metre yükseklikten aşağı düştü.

ÇEKMEKÖY'de içerisinde iki kişinin bulunduğu park halindeki otomobil, el freni çekili olmadığı için kayarak 10 metre yükseklikten aşağı düştü. Otomobil içerisindeki bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 23: 00 sıralarında Şile Otoyolu Çekmeköy mevkiinde meydana geldi. İçerisinde iki kişinin bulunduğu park halindeki otomobilin sürücüsü el frenini çekmeyi unuttuğu için kayarak 10 metre yükseklikten Şile Otoyolu yanyola düştü. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yolcu koltuğundaki F. B. İsimli kadın hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobil içerisinden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle büyük hasar alan otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU, 10 METRE YÜKSEKLİKTEN AŞAĞI DÜŞTÜ : 1 YARALI
EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU, 10 METRE YÜKSEKLİKTEN AŞAĞI DÜŞTÜ : 1 YARALI
EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU, 10 METRE YÜKSEKLİKTEN AŞAĞI DÜŞTÜ : 1 YARALI
EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU, 10 METRE YÜKSEKLİKTEN AŞAĞI DÜŞTÜ : 1 YARALI
EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU, 10 METRE YÜKSEKLİKTEN AŞAĞI DÜŞTÜ : 1 YARALI

YORUMLAR
500

Otomobil, Polis, Şile, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU, 10 METRE YÜKSEKLİKTEN AŞAĞI DÜŞTÜ : 1 YARALI - Son Dakika


Son Dakika
00:55 Polisi "Bıçaklı kavga var" diye çağırdılar, pasta üflettiler
00:51 Arda Güler rekor bedelle Avrupa'ya yelken açıyor
00:08 AB Komisyonu Başkanı Leyen: Ukrayna, Avrupa ailesine aittir
00:06 "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" diyen Ozan Tufan'ın hayali gerçek oluyor
00:00 MHP'den istifa eden Sedat Kılınç saldırıya uğradı!
23:51 Beşiktaş Kulübü Boks Takımı sporcularından Emre Önceler yaşamını yitirdi!
23:46 Cep telefonu tarifelerine yüzde 40 zam geldi!
22:58 Abdurrahim Albayrak'tan "şikayet" iddialarına sert yanıt!
22:49 Annesi tarafından sokağa bırakılmıştı! Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili gelişme yaşandı: İlk kez tepki veriyor
22:39 Fenerbahçe, Euroleague'de finale yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 02:36:11. #1.12#
SON DAKİKA: EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU, 10 METRE YÜKSEKLİKTEN AŞAĞI DÜŞTÜ : 1 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement