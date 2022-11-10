Durdurmaya çalıştığı aracı ile otomobil arasında feci şekilde yaşamını yitirdi

Saat 07.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Yahya Yerlikaya Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre Caner Gülhan, cadde üzerinde 38 AFN 287 plakalı hafif ticari aracını park etti. El frenini çekmeyi unuttuğu aracın hareket ettiğini gören Gülhan, peşinden koşmaya başladı.

İKİ ARAÇ ARASINA SIKIŞTI

Aracın kapısını açarak el frenini çekmeye çalışan Gülhan, bu sırada park halindeki 38 AET 119 plakalı araç ile kendi aracı arasında sıkıştı. Olayı fark edenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKINLARI KAHROLDU

Haberi alıp olay yerine gelen Gülhan'ın yakınları ise gözyaşı döktü. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Gülhan'ın cenazesi otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay yerinden kareler;