El Frenini Çekmeyi Unuttu, Hastanenin Kafesine Girdi
1 saat önce
Yalova'da el freni çekilmeyen araç kafeteryaya girdi.
Yalova
'da el freni çekilmeyen araç kafeteryaya girdi.
Şehit Ömer Faydalı Caddesi Fırın Sokağı'nda özel bir hastanenin kafeteryasına minibüs girdi. El frenini çekmeyi unutan Dinçer Y'ye ait 77 DS 802 plakalı panelvan minibüs rampada geri kayarak hastane kafeteryasına çarptı. Hasta ziyareti için özel hastaneye gelen Dinçer Y'nin aracın el frenini çekmeyi unuttuğu, yolun meyilli olması sebebi ile aracın kaymaya başladığı öğrenildi. Önce park halindeki bir araca çarpan minibüs geri geri giderek hastanenin kafeteryasına girdi. Meydana gelen kazada şans eseri kimse yaralanmadı. - YALOVA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:41 Kaynak: İHA
4 Gün Önce Şehit Olan Polis, 2 Yıl Önce Yüzlerce Kişi ve Çocuğun Hayatını Kurtarmış
Yalova'da 4.5'lik Depremin Ardından 24 Saatte 22 Deprem Meydana Geldi
Cani Baba, Kızını Döven Damadını Boğazından Bıçaklayarak Öldürdü
Acun Ilıcalı, Dominik'te Öldürülen Kameraman Alper Baycın'ın Ailesini Unutmadı