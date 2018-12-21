Son Dakika Haberleri: El Frenini Çekmeyi Unuttu, Hastanenin Kafesine Girdi

El Frenini Çekmeyi Unuttu, Hastanenin Kafesine Girdi

1 saat önce

El frenini çekmeyi unuttu, hastanenin kafesine girdiYALOVA - Yalova'da el freni çekilmeyen araç kafeteryaya girdi.

El frenini çekmeyi unuttu, hastanenin kafesine girdi

YALOVA - Yalova'da el freni çekilmeyen araç kafeteryaya girdi.
Şehit Ömer Faydalı Caddesi Fırın Sokağı'nda özel bir hastanenin kafeteryasına minibüs girdi. El frenini çekmeyi unutan Dinçer Y'ye ait 77 DS 802 plakalı panelvan minibüs rampada geri kayarak hastane kafeteryasına çarptı. Hasta ziyareti için özel hastaneye gelen Dinçer Y'nin aracın el frenini çekmeyi unuttuğu, yolun meyilli olması sebebi ile aracın kaymaya başladığı öğrenildi. Önce park halindeki bir araca çarpan minibüs geri geri giderek hastanenin kafeteryasına girdi. Meydana gelen kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:06 Kaynak: İHA

Yalova, 3. Sayfa
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