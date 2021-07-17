El frenini çekmeyi unuttuğu otomobili dereye düştüdilen sürücü ise kayıplara karıştı - Son Dakika

El frenini çekmeyi unuttuğu otomobili dereye düştüdilen sürücü ise kayıplara karıştı

El frenini çekmeyi unuttuğu otomobili dereye düştü Alkollü olduğu iddia edilen sürücü ise kayıplara karıştı Sakarya'nın Hendek ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil dereye düştü.

El frenini çekmeyi unuttuğu otomobili dereye düştü Alkollü olduğu iddia edilen sürücü ise kayıplara karıştı SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil dereye düştü. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü ise olay yerinden kaçtı. Olay, Hendek ilçesi Yeni Mahalle 3050 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen ve alkollü olduğu düşünülen sürücü otomobilinin el frenini çekmeyi unutarak araçtan indi. Arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada ise 54 AEY 130 plakalı Fiat marka otomobil, kayarak yol kenarından geçen Uludere Çayı'na düştü. Meydana gelen kaza sonrasında sürücü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri ise sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

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