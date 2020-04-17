El frenini çekmeyi unuttuğu otomobilini durdurmak isterken yaralandı - Son Dakika

KARABÜK'te, Ahmet Bedirhan Partal (26) el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilini tutarak durdurmaya çalışınca yaralandı.

100. Yıl Mahallesi'ndeki Karabük Meslek Eğitim Merkezi önündeki boş araziye 34 NU 4933 plakalı otomobilini park eden Ahmet Bedirhan Partal, el frenini çekmeyi unttu. Partal indikten kısa süre sonra otomobil hareket etti. Otomobili tutarak durdurmaya çalışan Parlat araçla birlikte sürüklendi. Bir evin bahçesinin çitlerini deviren otomobil, yaklaşık 100 metre sonra zemindeki yükseltiye takılarak durdu. Yaralanan Ahmet Bedirhan Partal ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.