El frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kaldı - Son Dakika
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El frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kaldı

6 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin altında kalan sürücü yaralandı.

El frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kaldı, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin altında kalan sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Veli A, Savrun Mahallesi'ndeki bir otoparka otomobilini park ederek araçtan indi.

Park ettiği otomobilinin geri geri geldiğini fark eden Veli A, aracını durdurmak istedi.

Hızlanan otomobilin altında kalan Veli A, vatandaşlarca aracın altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Veli A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:04 Kaynak: AA
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