EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTUĞU TAKSİ BARİYERE ÇARPTI - Son Dakika

EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTUĞU TAKSİ BARİYERE ÇARPTI

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil hareket ederek beton bariyerin üzerine çıktı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil hareket ederek beton bariyerin üzerine çıktı. O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Olay cumartesi günü, D-100 Karayolu üzeri Kırazliyalı Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Taksi sürücüsü aracı park ettikten sonra akaryakıt istasyonunun marketine girdi. Sürücünün araçtan inmesinden kısa bir süre sonra taksi, el freni çekilmediği için hareket etmeye başladı. Yaklaşık 20 metre ilerleyen taksi akaryakıt istasyonunun beton bariyerine çıkarak durdu. O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza yapan taksi daha sonra olay yerinden çekiciyle kaldırıldı.

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