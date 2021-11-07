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El frenini çekmeyi unuttuğu traktör uçurumdan yuvarlandı - Son Dakika

El frenini çekmeyi unuttuğu traktör uçurumdan yuvarlandı

07.11.2021 22:08
El frenini çekmeyi unuttuğu traktör uçurumdan yuvarlandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu traktör uçurumdan aşağıya yuvarlandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu traktör uçurumdan aşağıya yuvarlandı.

Olay, Geyve ilçesi Sütalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bidonlarına su doldurmak için traktörünü yol kenarına park eden sürücü, traktörün el frenini çekmeyi unuttu. El freni çekilmeyen traktör hareketlenerek uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Takla atarak devrilen traktör, bölgeye gelen çekici yardımı ile bulunduğu yerden kurtarıldı. Kazada, traktörde maddi hasar meydana geldi. - SAKARYA

El frenini çekmeyi unuttuğu traktör uçurumdan yuvarlandı
El frenini çekmeyi unuttuğu traktör uçurumdan yuvarlandı
El frenini çekmeyi unuttuğu traktör uçurumdan yuvarlandı
El frenini çekmeyi unuttuğu traktör uçurumdan yuvarlandı
El frenini çekmeyi unuttuğu traktör uçurumdan yuvarlandı

Traktör, Sakarya, Geyve, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa El frenini çekmeyi unuttuğu traktör uçurumdan yuvarlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: El frenini çekmeyi unuttuğu traktör uçurumdan yuvarlandı - Son Dakika
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