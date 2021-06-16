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El frenini çekmeyi unuttukları otomobil Keban Baraj Gölüne düştü - Son Dakika

El frenini çekmeyi unuttukları otomobil Keban Baraj Gölüne düştü

16.06.2021 14:55
El frenini çekmeyi unuttukları otomobil Keban Baraj Gölüne düştü, System.String[]

Elazığ'ın Keban ilçesinde el freninin çekilmemesi sonucu bir otomobil Keban Baraj Gölüne düştü.

Elazığ'ın Keban ilçesinde el freninin çekilmemesi sonucu bir otomobil Keban Baraj Gölüne düştü.

Keban ilçesinde Keban Baraj Gölü yüzer havuz mesire alanına Sivas'tan 2 arkadaşıyla gelen Murat Keneş, kullandığı 58 NH 064 plakalı otomobili park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttu.

Göl etrafında gezinen 3 arkadaş döndüklerinde otomobili göremeyince aracın göle düştüğünü anladı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine Keban Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Dalgıçların yardımıyla gölün yaklaşık 15 metre derinliğinde yeri tespit edilen otomobil, kepçe ve halat yardımıyla gölden çıkarıldı.

Dalgıç Furkan Yalçın, aracın yaklaşık 50 metre açıklarında gölün dibinde ters şekilde durduğunu belirterek, "Derinlik yaklaşık 15 metreydi. Halatı otomobile bağladık ve kazasız bir şekilde otomobili çıkardık." dedi.

Otomobil, Elazığ, Sivas, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel El frenini çekmeyi unuttukları otomobil Keban Baraj Gölüne düştü - Son Dakika


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