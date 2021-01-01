El frenini çekmeyi unutunca olanlar oldu - Son Dakika

El frenini çekmeyi unutunca olanlar oldu
01.01.2021 00:07
Aydın'ın merkez Efeler ilçesinde şoförünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu minibüs bir anda hareket ederek karşı şeride geçti ve park halindeki otomobile çarparak durdu.
Aydın'ın merkez Efeler ilçesinde şoförünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu minibüs bir anda hareket ederek karşı şeride geçti ve park halindeki otomobile çarparak durdu.
Kaza, Zafer Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı üzerindeki Zafer Meydanı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul servisi şoförü minibüsünü kısa süreli meydana park etti. İşi gereği aracından inen minibüs şoförü el frenini çekmeyi unuttu. Kısa süre sonra bir anda hareket eden minibüs karşı şeride geçerek park halindeki otomobile çarptı. Kaza nedeniyle meydandaki trafik durma noktasına gelirken, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri trafiği yeniden açtı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN
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