Son Dakika Haberleri: El frenini çekmeyi unutunca traktör gölete girdi
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El frenini çekmeyi unutunca traktör gölete girdi

53 dakika önce

Malatya'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu traktör, sulama göletine düştü.

El frenini çekmeyi unutunca traktör gölete girdi, System.String[]
Malatya'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu traktör, sulama göletine düştü.

Olay, Kuluncak ilçesine bağlı Sofular Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilaçlama tankerine su almak için Sofular sulama göletine traktörü ile giden ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi gölet kenarına park ettiği traktöründen indi. El freni çekilmeyen traktör bir süre sonra Sofular göletine girdi. Traktörünün gölete düştüğünü gören sürücü itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık olarak 1 saat süren çalışmanın ardından gölete giren traktörü 11 metre derinlikten çıkararak sürücüye teslim etti. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 11:47 Kaynak: İHA
Sofular, Malatya, 3. Sayfa
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