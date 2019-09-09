Son Dakika Haberleri: El-Hak Platformundan İstanbul sözleşmesine tepki
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El-Hak Platformundan İstanbul sözleşmesine tepki

1 saat önce

El-Hak Platformu tarafından İstanbul sözleşmesine tepki olarak basın açıklaması yapıldı.

El-Hak Platformundan İstanbul sözleşmesine tepki, System.String[]

El-Hak Platformu tarafından İstanbul sözleşmesine tepki olarak basın açıklaması yapıldı.


Elazığ'da El-Hak Platformu tarafından Ab-ı Hayat Vakfı binasında basın açıklaması düzenlendi. İstanbul sözleşmesine tepki gösteren platform kadına şiddeti de kınadı, Diyarbakır'daki HDP İl binasının önünde oturma eylemi yapan ailelere destek verdi.


Son dönemlerde kadın cinayetinin artığını ifade eden Platformun Dönem sözcüsü Mehmet Zülfü Öztürk, "Kadına yönelik şiddetin toplumsal yapımıza ters düşen bu düzenlerin erkekler üzerinde oluşturduğu baskı ve haksız uygulama olduğunu görmekteyiz. Birçok devletin kabule yanaşmadığı bu sözleşmenin 2011'de TBMM de müzakere dahi etmeden kabul edilmesi toplumda tam bir hayal kırıklığı oluşturmuştur. Bu sözleşme adeta aileyi terörize etmektedir. Toplumdaki tahribatın durması için İstanbul sözleşmesinin derhal fes edilmesi ve aileyi yıkan yasal düzenlemelerin kaldırılmasını istiyoruz"dedi.


Diyarbakır HDP İl binası önünde ailelerin başlattığı eylemin onurlu olduğunu belirten Öztürk, bu onurlu direnişi saygı ile takip edip desteklediklerini kaydetti. - ELAZIĞ

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, İstanbul, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:52 Kaynak: İHA
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