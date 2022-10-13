EL HALİL, 12 Ekim (Xinhua) -- Batı Şeria'nın El Halil şehrinde İsrail güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalar sırasında ellerinde taşlar tutan Filistinli protestocular, 12 Ekim 2022. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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Son Dakika › Güncel › Batı Şeria'da İsrail Güvenlik Güçleriyle Çatışma Yaşandı - Son Dakika
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