Kaynak: Xinhua

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Batı Şeria'da İsrail Güvenlik Güçleriyle Çatışma Yaşandı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.