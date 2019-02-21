Son Dakika Haberleri: El Halil'de İlkokul Öğrencilerine Göz Yaşartıcı Gazla Saldırı

El Halil'de İlkokul Öğrencilerine Göz Yaşartıcı Gazla Saldırı

59 dakika önce

İsrail kuvvetleri ve yerleşimciler, Batı Şeria'daki El Halil şehrinde ilkokula saldırarak öğrencilere göz yaşartıcı gaz sıktı.

El Halil'de İlkokul Öğrencilerine Göz Yaşartıcı Gazla Saldırı, System.String[]
İsrail kuvvetleri ve yerleşimciler, Batı Şeria'daki El Halil şehrinde ilkokula saldırarak öğrencilere göz yaşartıcı gaz sıktı. 30 öğrenci boğulma tehlikesi geçirirken 1 öğrencinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

İsrail kuvvetleri ve yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil şehrinde bir ilkokula saldırdı. Saldırı sırasında göz yaşartıcı gaz kullanılması çok sayıda öğrencinin boğulma tehlikesi geçirmesine neden oldu. Okul kliniğindeki doktorlar, 30 öğrencinin hastaneye kaldırıldığını, 1 öğrencinin durumunun ise kritik olduğunu bildirdi.

El Halil İlköğretim Okulu Müdürü, Ofer olarak tanımlanan ve Filistinlilere karşı aşırılık yanlısı ve ırkçı görüşleriyle bilinen bir yerleşimci de dahil bir kısım yerleşimcilerin okuldaki saldırıya askerlerle birlikte katıldıklarını söyledi.

Uluslararası Sivil İzleme ekibi Geçici Uluslararası Varlık (TIPH), El Halil'de 22 yıl süren hizmetini bu ayın başlarında sonlandırarak bölgeden ayrılmasıyla İsrail ordusunun Filistinlilere saldırıları attı. - EL HALİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:28 Kaynak: İHA

Batı Şeria, İsrail, 3. Sayfa
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