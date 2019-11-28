Son Dakika Haberleri: - El Halil'de İsrail güçleri 4 Filistinlinin evini yıktı
Son Dakika Güncel - El Halil'de İsrail güçleri 4 Filistinlinin evini yıktı - Son Dakika

- El Halil'de İsrail güçleri 4 Filistinlinin evini yıktı

6 saat önce

- El Halil'de İsrail güçleri 4 Filistinlinin evini yıktıEL HALİL - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin kuzeybatısında Beyt Kahil beldesinde bulunan 4 Filistinlinin evini yıktı.

- El Halil'de İsrail güçleri 4 Filistinlinin evini yıktı

EL HALİL - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin kuzeybatısında Beyt Kahil beldesinde bulunan 4 Filistinlinin evini yıktı.

İsrail güçleri, El Halil kentinin kuzeybatısında bulunan Beyt Kahil kasabasına baskın düzenledi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Beyt Kahil beldesinde buldozerlerle 4 Filistinli esirin evini yıktı. İsrail güçleri yıkımı engellemeye çalışan Filistinlilere müdahale ederek çok sayıda kişiyi yaraladı.

Uluslararası "HaMoked" adlı örgütün Filistinlilerin evlerin yıkılmaması için İsrail Yüksek Mahkemesine dilekçe vermesine rağmen mahkeme yıkım kararını uyguladı. Yıkım, İsrail güçlerinin Filistinlere evlerini tahliye etmesi uyarısından 48 saat sonra yapıldı.

Evleri yıkılan Filistinliler, İsrailli bir askeri öldürdükleri şüphesiyle 3 ay önce gözaltına alınmıştı.

- El Halil'de İsrail güçleri 4 Filistinlinin evini yıktı

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:32 Kaynak: İHA
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