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El-Halil'de Yahudi yerleşimcilerin saldırdığı evde bir bebek yaralandı

6 saat önce

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde Yahudi yerleşimcilerin bir eve saldırması sonucu Filistinli bir bebek başından yaralandı.

El-Halil'de Yahudi yerleşimcilerin saldırdığı evde bir bebek yaralandı, System.String[]

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde Yahudi yerleşimcilerin bir eve saldırması sonucu Filistinli bir bebek başından yaralandı.

Imad Ebu Şemsiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarca Yahudi yerleşimcinin El-Halil'deki Tel Er-Rumeyda bölgesindeki evlerine taş ve boş şişelerle saldırdığını söyledi. Şemsiyye, 1,5 yaşındaki torunu Muhammed Hasan Tınnine'nin saldırıda başından yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Binlerce Yahudi yerleşimci bugün, Yahudilerin kutladığı "Sare Bayramı" sebebiyle El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne baskın yapmıştı.

Müslümanların girişine kapatılan ve ezan okunmasına da izin verilmeyen camide toplanan Yahudi yerleşimciler, çevredeki Filistinlilere de saldırmıştı.

Şemsi Tebrizi, Batı Şeria, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:14 Kaynak: AA
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