El Halil'deki İbrahim Tekkesi bu ramazan da yoksulları yalnız bırakmadı - Son Dakika

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan İbrahim Tekkesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günlerin yaşandığı Filistin'de bu ramazan da yoksulları yalnız bırakmadı.

Yüzyıllardır yoksulların sığınağı olan tarihi İbrahim Tekkesi, bu sene salgının da etkisiyle artan yardım taleplerini karşılamaya çalışıyor.

Geçen yıllarda günde yaklaşık 7 bin kişiye iftar verilen İbrahim Tekkesi'nde bu ramazan bu sayının 12 bine çıkarıldığı belirtiliyor.

- Günde 12 bin kişiye iftar veriliyor

İbrahim Tekkesi Müdürü Luey el-Hatib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin hükümetinin Kovid-19'la mücadele için aldığı önlemler kapsamında yardım kapasitesini artırdıklarını belirtti.

Daha önceki ramazanlarda günde 7 bin kişiye iftar verdiklerini söyleyen Hatib, "Bu yıl ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere her gün yaklaşık 12 bin kişilik iftar yemeği hazırlıyoruz. Tekkede böylesi bir yardım daha önce görülmedi " dedi.

Kovid-19 salgınının halk üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çeken Hatib, "Salgın nedeniyle işlerini kaybeden birçok aile var. Bu nedenle yardımları, bu yıl görülmemiş bir düzeye ulaştırdık." diye konuştu.

Salgına rağmen hizmet devam ediyor

Tekkedeki görevliler Kovid-19 nedeniyle maske ve eldiven kullanımının yanı sıra hijyen kurallarına da sıkı şekilde riayet ediyor.

Salgına rağmen hizmetin tüm hızıyla devam ettiği tekkede idareden aşçılara kadar toplam 8 kişi çalışıyor. Ancak tekkeye birçok gönüllü de destek veriyor.

Restorasyonu TİKA tarafından yapıldı

Eyyubiler döneminde inşa edilen ve Osmanlı döneminde geliştirilen İbrahim Tekkesi'nin restorasyonu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yapıldı.

İbrahim Tekkesi Müdürü Hatib, "Türklerin tekkeye ilgisi hiç bitmedi." diyerek, yenileme çalışmasıyla birlikte imarethanenin iftar yemeklerinin dağıtılacağı bir alana ve geniş bir mutfağa kavuştuğunu hatırlattı.

Yüzlerce yıldır yoksullara ve yolculara kapılarını açan İbrahim Tekkesi, bugün de hayırsever kurumlar ve kişiler sayesinde tarihi misyonunu yerine getiriyor.

Daha önceleri İbrahim Camisi'nin bitişiğindeki bir binada yer alması dolayısıyla İbrahim Tekkesi adını alan imarathane, 1984 yılından bu yana cami yakınlarındaki yerinde hizmet vermeye devam ediyor