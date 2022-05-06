EL HİJYENİ HAYAT KURTARIYOR - Son Dakika
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EL HİJYENİ HAYAT KURTARIYOR

06.05.2022 14:37

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde, Dünya El Hijyeni Günü dolayısıyla hastane çalışanlarına el hijyeni farkındalığını sağlamak ve bulaş riskinin azaltılması için etkinlik düzenlendi.

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde, Dünya El Hijyeni Günü dolayısıyla hastane çalışanlarına el hijyeni farkındalığını sağlamak ve bulaş riskinin azaltılması için etkinlik düzenlendi. El hijyenin hayat kurtardığını vurgulayan Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, 'Enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde el hijyeni önem taşıyan bir husus" dedi.

5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Enfeksiyon Bölümü olarak etkinlik düzenlendi. Hastanenin A blok hasta girişinde açılan stantta hastane çalışanlarına el hijyeniyle ilgili farkındalık oluşturuldu. El yıkamanın gerektiği durumlar ve uzun süre el hijyenini kullanmanın önemine vurgu yapılan stantta, hastane çalışanları cihazın içine ellerini koyarak ellerindeki hijyen oranını gördü.

ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA EL HİJYENİ ÇOK ÖNEMLİ

AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, el hijyeninin hayat kurtardığını belirterek, 'Enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde el hijyeni önem taşıyan bir husus. El hijyeninin yeterince yapılıp yapılmadığı konusunda ölçüm yapan cihazlarla stant çalışmasıyla sunduk" dedi.

'HASTANE ENFEKSİYONLARINI AZALTMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK'

AÜ Hastanesi Enfeksiyon Bölümü Kontrol Komite Hemşiresi Aydolu Algın, el hijyeni etkinliğinin detaylarını anlattı. Algın, 'Özel bir solüsyonla ellere emilim sağlandıktan sonra özel cihazla kontrol edilerek kişiler doğru el hijyeni yapıp yapmadıklarını kendileri görerek belki daha sonraki çalıştıkları dönemlerde daha uygun şekilde el hijyeni sağlamaları gerektiğini gözleriyle görerek anlamalarına neden oldu. Bu da bizim açımızdan el hijyeninin uyum oranlarını artırmak, hastane enfeksiyonlarını azaltmak açısından oldukça önemli bir etkinlikti" dedi.

COVİD İLE BİRLİKTE EL HİJYENİ DAHA ÖNEM KAZANDI

'El hijyeni hayat kurtarır' sloganının önemli olduğunu vurgulayan Aydolu Algın, 'Hastane enfeksiyonlarında en önemli ve en ucuz uygulamalardan biri el hijyeni uygulamak. Bu bilimsel çalışmalarla da kanıtlanmıştır. Toplum olarak Covid ile birlikte el hijyenine daha çok önem göstermeye başladık. Normal hastanelerde de doğru şekilde el hijyeni sağlanması hem yatan hasta açısından hem de çevreye bulaş açısından oldukça önemli" diye konuştu.

El hijyeni yapan hastane çalışanlarına özel solüsyon hediye edildi.

EL HİJYENİ HAYAT KURTARIYOR
EL HİJYENİ HAYAT KURTARIYOR
EL HİJYENİ HAYAT KURTARIYOR
EL HİJYENİ HAYAT KURTARIYOR

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Akdeniz Üniversitesi, Enfeksiyon Bölümü, Nevzat Yalçın, Hastane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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