'El Hijyeni' temalı kompozisyon yarışması - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 'El Hijyeni' temalı kompozisyon yarışması - Son Dakika

'El Hijyeni' temalı kompozisyon yarışması

6 saat önce

Medicana Bursa Hastanesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "'El Hijyeni" konulu kompozisyon yarışması başlıyor.

'El Hijyeni' temalı kompozisyon yarışması, System.String[]

Medicana Bursa Hastanesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "'El Hijyeni" konulu kompozisyon yarışması başlıyor.


Bursa'da 3. sınıflar arasında düzenlenecek kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerden birinciye bisiklet, ikinciye tablet, üçüncüye saat hediye edilecek. Jüri üyeliğini, Olay Medya Başyazarı Ahmet Emin Yılmaz, Sönmez Medya Genel Müdürü Burak Özgün ve Medicana Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık yapacak. Son başvuru tarihi 10 Nisan 2020 olarak açıklanırken, ödül töreni ise 25 Nisan Cumartesi saat 14.00'te yapılacak.


Enfeksiyon hastalıkları halen dünyada en sık görülen ve en çok öldüren hastalık grubunu oluşturmaktadır. Toplum sağlığı ve kişisel sağlık için el hijyeninin büyük öneme sahip olduğunu belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı," Elleri su ve sabunla yıkamak mikroorganizmaları uzaklaştırmanın en etkili yoludur. Hastalıkları önlemeye yardımcıdır. Koruyucu hekimliğe vermiş olduğumuz hassasiyet ve sorumluluk çerçevesinde "El hijyeni" konusuna geleceğimizin mimarı çocuklar üzerinde farkındalık oluşturmak arzusundayız. Bu sebeple bu yıl yapacağımız kompozisyon yarışmamızın teması "El Hijyeni" olacaktır. Çocuklarımızın gelişimi ve onların motivasyonu konusunda sorumluluklarımızı bilmekte ve bu doğrultuda projeler üretmekteyiz" dedi - BURSA

23 Nisan, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:24 Kaynak: İHA
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