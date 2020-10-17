El hijyeninde vatandaş doğal sabuna yöneldi - Son Dakika

KORONAVİRÜSE karşı el temizliğinin önemli olduğu bu günlerde kimyasal maddeler elleri tahriş edince vatandaşlar, çay ağacından zeytinyağına, keçi sütünden kekiğe birçok bitkinin yağlarından elde edilen doğal sabunları kullanmaya başladı. Sabun üretici Hürriyet Pamuk, pandemi döneminde doğal sabun satışlarında yüzde 80'e varan bir artışın söz konusu olduğunu söyledi.

Koronavirüse karşı uzmanlar, alınacak en önemli tedbirin el temizliği olduğunu vurguluyor. Vatandaşların sıklıkla ellerini yıkadığı bugünlerde, sabunların ve dezenfektan ile kolonyaların kullanımı elleri tahriş edebiliyor. Üreticiler hem temizliği sağlamak hem de ellerde tahrişi önlemek için bitkisel doğal sabun kullanılmasını öneriyor. Çay ağacından zeytinyağına, keçi sütünden kekiğe birçok bitkinin yağlarından elde edilen sabunlar, cildi hem yumuşatıyor hem de temizliyor.

Doğal bitki yağlarından elde edilen sabunların mikrop öldürücü özelliğe sahip olduğunu kaydeden doğal sabun üreticisi Hürriyet Pamuk, "Pandemi döneminde birden temizliği hatırladık. Ellerimizi düzenli yıkamamız gerektiği aklımıza geldi. İlk panikte direk dezenfektan ve kolonya kullanımı arttı. Daha sonra baktılar ki alkollü ürünler, cildimize çok zarar veriyor, cildimizi yakıyor. Aslında ellerde kaşıntı rahatsızlıklar başladı. İnsanlar bu durumu araştırdı. Hem elimizi temiz tutalım hem de cildimiz zarar görmesin diye araştırdılar konuyu. Zeytinyağlı doğal sabunlarla cilt temizliğine başladılar. Evlerinde hatta ofislerinde bile katı sabun bulundurmaya başlandı. Bir süre sonra baktılar gerçekten de doğru yol doğal katı sabunmuş. Bu sene yüzde 80'lere kadar çıktı doğal sabun satışları. Çok hızlı bir şekilde artış oldu bende bu kadar hızlı bir artış olacağını beklemiyordum" dedi.

Doğal sabunun içeriğinden bahseden Pamuk, "Doğal şöyle; içinde zeytinyağı, bitki yağları ve kantaron yağı bulunabiliyor. Kantaron otunu koyuyoruz içine. Hem peeling yapıyor, temizliyor hem de cildi temizliyor. Sabunda çok çeşidimiz var. Hepsi zeytinyağlı ama cilt tipine göre değişiyor. Çok kuru bir cildiniz varsa içine süt ilave ettiğimiz sabunları öneriyoruz. Cildinizi hem temizlesin hem beslesin hem nemli tutsun diye. Yağlı bir cildiniz varsa kükürt sabunu öneriyoruz. Çok hassas cildiniz sedef egzama gibi bir rahatsızlığınız varsa takviye amaçlı ardıç katranı, çörekotu gibi sabunlarımız var. Sabunlarda çok çeşidimiz var" diye konuştu.