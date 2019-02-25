El İşi Çeyizliklerle Geçimini Sağlıyor

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan Sultan Kaplan, yaptığı el işi çeyizlikleri satarak geçimini sağlıyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan Sultan Kaplan, yaptığı el işi çeyizlikleri satarak geçimini sağlıyor.



El işi ile hazırlanan çeyizliklere, hazır ürünlerin yaygınlaşması sonucu ilgi azaldı. Önceki yıllara kadar çeyiz hazırlığı yapan gelin adaylarının en çok tercih ettikleri ürünler arasında yer alan el yapımı çeyizlere ilgi günden güne azalırken, 52 yaşındaki Sultan Kaplan el işi çeyizliklerle yaşama tutunmaya çalışıyor. El işi çeyizliklere eskisi gibi ilginin olmadığından yakınan Kaplan, geçtiğimiz yıllarda çokça sipariş aldığını son dönemlerde ise ayda bir sipariş alabildiğini söyledi. Kaplan, "Eskiden yaptığımız ürünlerden para kazanabiliyorduk. Artık eskisi gibi kimse pek tercih etmiyor. Şimdi geçimimi sağlayacak kadar satış yapabiliyorum. Genelde çocuklarına çeyiz hazırlığı yapan anneler tarafından el yapımı çeyizler tercih ediliyor" dedi. - DİYARBAKIR

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