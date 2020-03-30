El işi ipi bitince vali gönderdi - Son Dakika

Ordu'da el işi ipi biten engelle bir genç kız, Vali'den sosyal medya kanalıyla yardım isteyince kapısına kadar örgü ipi götürüldü.



Altınordu ilçesinde engelli bir öğrenci Ordu Vali Seddar Yavuz'un şahsi sosyal medya hesabına, "Vali amca sizden bir ricam var. Okula gidemediğim için canım çok sıkılıyor. El işi yapıyorum ama ipim bitti. Annem de dışarı çıkamıyor. Siz bana yün ip alıp gönderir misiniz?" şeklinde mesajını attı.



Vali Seddar Yavuz da Vefa Sosyal Destek Grubu personelleri aracılığıyla engelli öğrencinin yün ipini evinde kendisine teslim edilmesini sağladı. - ORDU