İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

29.09.2022 17:12
İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

EL İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde düzenlenen gösterilerde 2 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı, 2 Filistinliyi de gözaltına aldı.

EL İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde düzenlenen gösterilerde 2 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı, 2 Filistinliyi de gözaltına aldı.

Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin dün Cenin'de 4 Filistinliyi öldürmesi üzerine El Halil'in Bab ez-Zaviye Mahallesi'nde protestolar düzenlendi.

İsrail askerleri protestoculara gerçek mermiyle müdahale etti. Askerler, kalabalığa karşı kauçuk kaplı mermi ve göz yaşartıcı gaz da kullandı.

İsrail askerlerinin gerçek mermiyle açtığı ateş sonucu yaralanan 2 Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin olaylar sırasında 2 kişiyi de gözaltına aldığını aktardı.

İsrail ordusu Cenin'de 4 kişiyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı dün İsrail askerlerinin Cenin'de 4 Filistinliyi vurarak öldürdüğünü, 44 Filistinliyi de yaraladığını duyurmuştu.

İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına almak için işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenliyor.

İsrail ordusunun baskınlarına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında bu nedenle olaylar çıkıyor.

Filistinli direniş gruplarının yoğun biçimde bulunduğu Cenin Mülteci Kampı, İsrail askerlerinin baskınları sırasında zaman zaman çatışmalara sahne oluyor.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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