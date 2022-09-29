İsrail ordusunun baskınlarına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında bu nedenle olaylar çıkıyor.

İsrail askerleri protestoculara gerçek mermiyle müdahale etti. Askerler, kalabalığa karşı kauçuk kaplı mermi ve göz yaşartıcı gaz da kullandı.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

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