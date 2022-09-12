İsrail ordusu, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi gözaltına aldı

12.09.2022 23:18
İsrail ordusu, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi gözaltına aldı

EL İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil ilinde Yahudi yerleşimciler tarafından yaralanan bir kişinin de aralarında bulunduğu 3 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

EL İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil ilinde Yahudi yerleşimciler tarafından yaralanan bir kişinin de aralarında bulunduğu 3 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Koruma ve Direniş Komiteleri Koordinatörü Fuad el-Ammur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin, El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta beldesinde koyun çobanlarına saldırarak onları taş ve sopalarla darp ettiğini söyledi.

Yahudi yerleşimcilerin, olay yerine daha sonra gelen onlarca Filistinliye gerçek mermilerle ateş açtığını ifade eden Ammur, Yerleşimcilere koruma sağlamak için bölgeye İsrail ordusundan bir takım gücün geldiğini aktardı.

Ammur, İsrail gücünün, olay yerindeki 2 Filistinlinin yanı sıra yerleşimcilerin yaraladığı ve Filistin Kızılayı ekiplerinin hastaneye taşımak üzere ambulansa bindirdiği bir kişiyi de ambulansın içinde gözaltına aldığını söyledi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinlilere ve mallarına saldırıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ordusu, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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