Batı Şeria'nın güneyinde İsrail ordusunun baskınında 7 Filistinli yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Batı Şeria'nın güneyinde İsrail ordusunun baskınında 7 Filistinli yaralandı

29.09.2022 08:38
Batı Şeria'nın güneyinde İsrail ordusunun baskınında 7 Filistinli yaralandı

EL İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Dura beldesine düzenlediği baskın sırasında 7 Filistinli yaraladı.

EL İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Dura beldesine düzenlediği baskın sırasında 7 Filistinli yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, El Halil kentinin güneyinde yer alan Dura beldesinde meydana gelen olaylarda İsrail askerlerinin gerçek mermiyle müdahale ettiği, kauçuk kaplı mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığı belirtildi.

5 Filistinlinin gerçek mermiyle, 2 Filistinlinin ise kauçuk kaplı demir mermiyle yaralandığı aktarılan açıklamada, 5 kişinin de gazdan etkilendiğine işaret edildi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine, Dura beldesindeki çok sayıda eve baskın düzenleyen İsrail askerleri ile onlarca Filistinli arasında arbede çıktığını söyledi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde 4 Filistinliyi öldürmesinin ardından dün çıkan olaylarda biri 17, ikisi 18 yaşında 3 Filistinli gerçek mermiyle yaralanmıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.???????

YORUMLAR
500
İİT, İsrail askerlerinin Cenin'de 4 Filistinliyi öldürdüğü saldırıyı kınadı İİT, İsrail askerlerinin Cenin'de 4 Filistinliyi öldürdüğü saldırıyı kınadı Filistinli çocuk, İsrail askerlerinden kaçarken yüksekten düşerek hayatını kaybetti Filistinli çocuk, İsrail askerlerinden kaçarken yüksekten düşerek hayatını kaybetti İsrail basını: İsrail ordusu Batı Şeria'daki saldırılarında SİHA kullanacak İsrail basını: İsrail ordusu Batı Şeria'daki saldırılarında SİHA kullanacak
Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'nın güneyinde İsrail ordusunun baskınında 7 Filistinli yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:31 İran Milli Takımı, ahlak polisi tarafından öldürülen Mahsa Amini protestolarına destek verdi!
14:24 Fenerbahçeli Szalai, Macaristan forması altında gösterdiği performansla Liverpool'un kıskacına girdi
14:19 AK Parti'den merakla beklenen EYT açıklaması geldi: 2022 bitmeden yasalaşacak, 2023'te hayata geçmiş olacak
14:19 Finlandiya hükümeti, Rus turistlerin ülkeye girişinin yasaklanacağını açıkladı
14:15 Hande Erçel'in tedavi gören yeğeni Aylin Mavi'nin görüntülerinin izinsiz kullanılması baba Caner Yıldırım'ı sinirlendirdi: Şikayet edeceğiz
14:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması kafa karıştırdı! Ocak 2023'de en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olur?
14:10 ABD zırhlılarını adalara sevk eden Miçotakis'ten Türkiye'ye üstü kapalı mesaj: Sınırlarımızı kim ihlal ederse cezalandırılacaktır
13:39 Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven sessizliğini bozdu! EuroBasket öncesi yaşananları anlattı
13:32 Kremlin'den referandum açıklaması: 30 Eylül'de yeni bölgelerin Rusya'ya katılmasına ilişkin imza töreni düzenlenecek
13:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük düşmanım faizdir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 14:47:24. #1.12#
SON DAKİKA: Batı Şeria'nın güneyinde İsrail ordusunun baskınında 7 Filistinli yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement