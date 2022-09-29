Batı Şeria'nın güneyinde İsrail ordusunun baskınında 7 Filistinli yaralandı

EL İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Dura beldesine düzenlediği baskın sırasında 7 Filistinli yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, El Halil kentinin güneyinde yer alan Dura beldesinde meydana gelen olaylarda İsrail askerlerinin gerçek mermiyle müdahale ettiği, kauçuk kaplı mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığı belirtildi.

5 Filistinlinin gerçek mermiyle, 2 Filistinlinin ise kauçuk kaplı demir mermiyle yaralandığı aktarılan açıklamada, 5 kişinin de gazdan etkilendiğine işaret edildi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine, Dura beldesindeki çok sayıda eve baskın düzenleyen İsrail askerleri ile onlarca Filistinli arasında arbede çıktığını söyledi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde 4 Filistinliyi öldürmesinin ardından dün çıkan olaylarda biri 17, ikisi 18 yaşında 3 Filistinli gerçek mermiyle yaralanmıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.???????