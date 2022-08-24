İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Recebi, Harem-i İbrahim Camisi'nin tamamen Müslümanlara ait olduğunu belirterek, "Burası İslami bir vakıf, Yahudilerin burada hakkı yok." dedi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ni yarın Müslümanlara kapatıyor - Son Dakika

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