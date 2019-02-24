Son Dakika Haberleri: El İttihad'da Bilic Dönemi Sona Erdi

El İttihad'da Bilic Dönemi Sona Erdi

10 dakika önce

Suudi Arabistan takımı El İttihad'da Hırvat teknik direktör Slaven Bilic'in görevine son verildi.

El İttihad'da Bilic Dönemi Sona Erdi, System.String[]
Suudi Arabistan takımı El İttihad'da Hırvat teknik direktör Slaven Bilic'in görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, beklenen sonuçların alınamaması nedeniyle 50 yaşındaki teknik adam Bilic ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Takımın teknik direktörlüğüne daha önce kulüpte görev yapan Şilili Jose Luis Sierra'nın getirildiği belirtildi.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, Eylül 2018'de El İttihad'ın başına geçmişti.

Devre arasında Galatasaray'dan Garry Rodrigues ve Medipol Başakşehir'den Manuel da Costa'yı transfer eden El İttihad, 21 haftası geride kalan Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde 15 puanla 15. sırada bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:59 Kaynak: AA

Slaven Bilic, Suudi Arabistan, Spor
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