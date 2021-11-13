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El kadar kağıtla, 15 günde 10 binden fazla kişinin bilgilerine sahip oldular - Son Dakika

El kadar kağıtla, 15 günde 10 binden fazla kişinin bilgilerine sahip oldular

13.11.2021 12:36

El kadar kağıtla, 15 günde 10 binden fazla kişinin bilgilerine sahip oldular Denizli'de faaliyet gösteren yazılım firması internet üzerinden yayınlanan dünyaca ünlü diziden esinlenerek 15 gün boyunca kentin farklı bölgelerinde üzerinde şekillerin ve QR kod olan kartvizit büyüklüğünde 5 binden...

El kadar kağıtla, 15 günde 10 binden fazla kişinin bilgilerine sahip oldular

DENİZLİ - Denizli'de faaliyet gösteren yazılım firması internet üzerinden yayınlanan dünyaca ünlü diziden esinlenerek 15 gün boyunca kentin farklı bölgelerinde üzerinde şekillerin ve QR kod olan kartvizit büyüklüğünde 5 binden fazla kağıt dağıttı. Yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret etti ve 10 milyon kişi tarafından sosyal medyada etkileşim aldı. Bunlardan 10 bini, tüm tehlikelere rağmen hiç çekinmeden tüm kişisel verilerini sisteme yükledi.

Denizli'de yıllardır yazılım ve kodlama üzerine çalışmalar yapan firma tarafından internet üzerinden yayınlanan dünyaca ünlü diziden esinlenerek 15 gün boyunca kentin farklı bölgelerinde üzerinde şekillerin ve QR kod olan kartvizit büyüklüğünde kağıt dağıttı. Akıllı telefonlarla dağıtılan kağıt üzerindeki QR kodu yaklaşık 15 bin kişi okuttu. Bunlardan yaklaşık 10 bini tüm tehlikelere rağmen kişisel verilerinin tamamını sisteme yüklemekten çekinmedi. Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili olarak yapılan çalışmanın sonunda uyarı yayınının ardından toplanan verilerin tamamı firma tarafından silindi. Firma ortaklarından Ahmet Altıntaş, " Türkiye'de popüler olan bir diziyi izledikten sonra dedik ki böyle bir dizi etki yapabilir. Ki beklediğimiz gibi Türkiye'de birçok kişi bu diziyi sevdi. Dizideki kartları kullanarak Denizli'de farklı bölgelerde ve zamanlar da dağıttık. Arkasından insanlar bunu gördüğü zaman sadece dizideki sembolleri ve arka taraftaki QR kodları gördüler. Bunun dışında herhangi bir bağlantı yoktu. İnsanlar bu QR kodları okutarak karşılarına farklı bir web sitesi geldi ve ardından geri sayım başladı. Geri sayım sonunda hiç kimse ne olacağını bilmiyordu. Bunun ne için olduklarını öğrenmeleri için kayıt butonu koyduk. İsim, soy isim, doğum tarihi ve telefon numaralarını vererek, kişisel verilerini paylaşmış oldular. Burada beklentimiz insanların nasıl bir tepki vereceğiydi. Beklediğimizden çok çok fazla bir veri geldi. İnsanların kişisel verilerini verdiklerini gördük. Bununla ilgili bir farkındalık oluşturmak istedik. 15 gün boyunca herkes sosyal medya hesaplarından birbirlerine göndererek 10 milyonun üzerinde etkileşim aldık ve sitemizi milyonlarca kişi ziyaret etti. 10 binin üzerinde kişisel veri topladık" dedi.

"Dizideki popüler kişilerin maskesiyle video oluşturduk"

Firma ortağı Murat Çeşme'de paylaşılan kişisel verilerin kötü düşünceli insanların ve gurupların eline geçmesi halinde çok büyük sorunların ortaya çıkabileceğine dikkat çekerek, "5 binden fazla Denizli'nin popüler yerlerine bu kartvizitleri koyduk. Ardından sitemize oldukça fazla geri dönüşüm oldu. 10 binden fazla kişi kişisel verilerini bıraktı. Bir o kadar da bırakmayan oldu. Kişisel veriler ile ilgili video çekmek istedik. Dizideki popüler kişilerin maskesiyle video oluşturduk. Bu videoda kişisel verilerini kimseyle paylaşmamaları gerektiğine dair videoda söyledik" ifadelerini kullandı.

El kadar kağıtla, 15 günde 10 binden fazla kişinin bilgilerine sahip oldular
El kadar kağıtla, 15 günde 10 binden fazla kişinin bilgilerine sahip oldular
El kadar kağıtla, 15 günde 10 binden fazla kişinin bilgilerine sahip oldular
El kadar kağıtla, 15 günde 10 binden fazla kişinin bilgilerine sahip oldular

Türkiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel El kadar kağıtla, 15 günde 10 binden fazla kişinin bilgilerine sahip oldular - Son Dakika


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