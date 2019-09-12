Son Dakika Haberleri: El Kaide'den 11 Eylül'ün yıldönümünde tehdit
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El Kaide'den 11 Eylül'ün yıldönümünde tehdit

21 dakika önce

El Kaide lideri Eymen el Zevahiri 11 Eylül'ün yıldönümünde yeni saldırı çağrısında bulundu.

El Kaide'den 11 Eylül'ün yıldönümünde tehdit, System.String[]

El Kaide lideri Eymen el Zevahiri 11 Eylül'ün yıldönümünde yeni saldırı çağrısında bulundu. Zevahiri Müslümanlardan ABD, Avrupa, İsrail ve Rus hedeflerine saldırmalarını istedi.ABD'de 11 Eylül saldırılarının kurbanları anılırken, saldırıların 18. yıldönümünde El Kaide lideri Eymen el Zevahiri Müslümanlardan ABD, Avrupa, İsrail ve Rus hedeflerine saldırmalarını istedi.


El Kaide tarafından yayınlayan videoda Zevahiri cihattan "geri dönen" diye tanımladığı, hapishanede görüşlerini değiştirerek 11 Eylül'de ölen siviller nedeniyle saldırıların kabul edilemez olduğunu savunmaya başlayan eski cihatçıları eleştirdi.


El Kaide'nin 11 Eylül 2001'de Washington'daki Pentagon ve New York'taki İkiz Kuleler'i de hedef alan saldırılarda yaklaşık 3 bin kişi yaşamını yitirmişti. Bugün saldırı kurbanları saygı duruşu ve anma törenleri ile anıldı.


Trump'tan sert konuşma


ABD Başkanı Donald Trump Pentagon'daki anma töreninde yaptığı konuşmada, "Eğer ülkemize saldırmaya cesaret eden olursa, Amerika'nın bütün gücü ve Amerikan ruhunun çelik gibi kırılmaz iradesiyle cevap veririz" dedi. Trump, "Herhangi bir nedenle ülkemize geri gelirlerse, oldukları yere gider, ABD'nin daha önce kullanmadığı bir güç kullanırız ve burada nükleer güçten bahsemiyorum" şeklinde konuştu. Ancak Trump'ın kastettiği gücün ne olduğu açıklamadı.


Beyaz Saray, Pentagon ve İkiz Kuleler'in yerine inşa edilen anıtta anma törenleri düzenlendi. NATO'nun Brüksel'deki merkezinde de bir anma töreni düzenlendi.


dpa, AP/SSB, AÜ


(c)


Amerika Birleşik Devletleri, Eymen el Zevahiri, Eylül, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:13 
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