El Kaide için Suriye'ye eleman yollayan şahıslara operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa El Kaide için Suriye'ye eleman yollayan şahıslara operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika

El Kaide için Suriye'ye eleman yollayan şahıslara operasyon: 8 gözaltı

6 saat önce

Kocaeli'de El Kaide silahlı terör örgütü için elaman bularak Suriye'ye gönderdikleri iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

El Kaide için Suriye'ye eleman yollayan şahıslara operasyon: 8 gözaltı, System.String[]

Kocaeli'de El Kaide silahlı terör örgütü için elaman bularak Suriye'ye gönderdikleri iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce El Kaide silahlı terör örgütü HAD grubunun faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli'de örgüt için üye bularak Suriye'ye gönderdiği belirlenen şahısların yakalanması için operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 8 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:09 Kaynak: İHA
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