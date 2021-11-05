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El Kaide'nin 2020'de serbest bırakmasıyla Mali'ye dönen Fransız kadının oğlu konuştu - Son Dakika

El Kaide'nin 2020'de serbest bırakmasıyla Mali'ye dönen Fransız kadının oğlu konuştu

05.11.2021 01:29
El Kaide'nin 2020'de serbest bırakmasıyla Mali'ye dönen Fransız kadının oğlu konuştu

Mali'de 2016'da El Kaide tarafından kaçırılan, geçen yıl serbest bırakıldıktan sonra tekrar Mali'ye giden Fransız insani yardım görevlisi Sophie Petronin'in oğlu Sebastien Chadaud-Petronin, annesinin başkent Bamako'da olduğunu doğruladı.

Mali'de 2016'da El Kaide tarafından kaçırılan, geçen yıl serbest bırakıldıktan sonra tekrar Mali'ye giden Fransız insani yardım görevlisi Sophie Petronin'in oğlu Sebastien Chadaud-Petronin, annesinin başkent Bamako'da olduğunu doğruladı.

Fransız BFMTV kanalına konuşan Chadaud-Petronin, annesinin "kendisini kaçıran aşırıcı gruplarla iş birliği yaptığı" yönündeki suçlamalara yanıt verdi.

Chadaud-Petronin, başkent Bamako'da güvenliği sağlanan bir evde yaşayan annesinin neredeyse dışarı hiç çıkmadığını belirtti.

Yaklaşık 20 yıl Mali'de yaşayan annesinin Avrupa'ya döndükten sonra mutsuz olduğunu aktaran Chadaud-Petronin, kadının Mali'de evlat edindiği kızını da çok özlediğini anlattı.

Chadaud-Petronin, Mali'ye döndüğü için annesini "sorumsuzlukla" suçlayan Fransa hükümet sözcüsü Gabriel Attal'ın eleştirilerine cevaben "Annemin kendisini kaçıranlara geri döndüğünü ima ederek Fransız askerlerinin canını tehlikeye attığını söylemek sorumsuzluk." diye konuştu.

"Annem hayatının son döneminde, yaşlı bir kadın. Yaşamının 20 yılını Mali'de geçirdi. Nerede istiyorsa, kendisini nerede mutlu hissediyorsa orada yaşamak hakkı. Risk almıyor, kimseyi tehlikeye atmıyor." diye konuşan Chadaud-Petronin, haftaya annesiyle görüşmeye Bamako'ya gideceğini söyledi.

Chadaud-Petronin, annesinin serbest kalması karşılığında 200 terör zanlısının serbest bırakıldığı iddialarına da şu yanıtı verdi:

"Emmanuel Macron, Marine Le Pen ve Sebastien Chenu, bizi, annemin 200 teröristin salıverilmesi karşılığında serbest kaldığına inandırmak istiyor ama orada Malili muhalefet liderinin (Soumaila Cisse) de serbest kalması için 3 ay süren pazarlıktan bahsetmiyorlar. Annem de bu pazarlığın parçası mıydı bilemiyoruz. Annemi bu hikayenin 'kötü adamı' yapmak istiyorlar ama Mali'de Nisan 2021'de kaçırılan Fransız gazeteci Olivier Dubois'dan hiç bahsetmiyorlar. Sadece Sophie Petronin konuşuluyor."

Serbest kaldıktan sonra Mali'ye döndü

Mali'de 2016'da El Kaide tarafından kaçırılan ve geçen yıl serbest bırakılan Fransız insani yardım görevlisi Petronin'in tekrar Mali'ye döndüğü ortaya çıkmıştı.

Mali makamlarının hakkında yakalama emri çıkarması sonrasında Fransız basınında yer alan haberlere göre, Petronin martta Bamako'ya gitti.

Ekim 2020'de serbest kaldıktan sonra İsviçre'ye dönen Fransız vatandaşı Petronin, defalarca Mali vizesine başvurdu ancak talebi reddedildi.

Bunun üzerine Petronin, oğlu ile Senegal üzerinden kara yoluyla Mali'ye geçmeyi başardı.

Sınır polisinden kimliğini saklamayan Petronin o tarihten itibaren başkent Bamako ve çevresinde kaldı.

Yakalama emri çıkarıldı

Mali Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 30 Ekim'de tüm birimlere gönderilen belgede, Petronin'in görüldüğü yerde yakalanarak Bamako'ya getirilmesi emri verilmişti.

Belgede, Petronin'in en son Burkina Faso sınırındaki Sikasso mevkisinde görüldüğü kaydedilmişti.

Yakalama emrinde, Petronin'in neden arandığı belirtilmemişti.

2001'den bu yana Mali'de yaşıyordu

Yetersiz beslenme alanında çalışan bir sağlıkçı olan 76 yaşındaki Petronin, Mali'nin kuzeyindeki Gao kentine 2001'de yerleşmişti.

Yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olan çocuklar için 2004'ten bu yana çeşitli faaliyetler yürüten Petronin, bu kapsamda Gao'ya Yardım Derneğini (Association d'Aide a Gao) kurmuştu.

Petronin, 24 Aralık 2016'da El Kaide bağlantılı gruplar tarafından Gao'da kaçırılmıştı.

Mart 2020'de kaçırılan muhalefet lideri Soumaila Cisse ile 6 Ekim 2020'de serbest kalan Petronin, daha sonra yaptığı açıklamada, kaçırıldığı dönemde Müslüman olduğunu açıklamıştı.

El Kaide, Hükümet, Fransa, Bamako, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel El Kaide'nin 2020'de serbest bırakmasıyla Mali'ye dönen Fransız kadının oğlu konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: El Kaide'nin 2020'de serbest bırakmasıyla Mali'ye dönen Fransız kadının oğlu konuştu - Son Dakika
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