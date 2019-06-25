El Kaide şüphelisi Ankara'da yakalandı
1 saat önce
Ankara Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri tarafından GBT sorgusu yapıldığı sırada bir kişinin El-Kaide terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:14 Kaynak: İHA
Aşayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri
tarafından GBT sorgusu yapıldığı sırada bir kişinin El-Kaide terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.
Başkentte, El-Kaide terör örgütü üyesi M.E isimli zanlı polisin dikkati ve takibi sonucunda yakalandı. İzmir
Emniyet'i tarafından da bir süredir aranan M.E.'nin izine Ankara'da rastlandı. Ankara Asayiş Şube ekiplerine bağlı Güven Timler kimlik kontrolü yaptığı sırada zanlının terör örgütü El-Kaide'ye üye olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine göz altına alınan kişi Çankaya
İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne getirilerek ifadesi alındı. Zanlı ardından Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. M.E adlı kişinin emniyet işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ANKARA
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