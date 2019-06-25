Son Dakika Haberleri: El Kaide şüphelisi Ankara'da yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

El Kaide şüphelisi Ankara'da yakalandı

1 saat önce

Ankara Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri tarafından GBT sorgusu yapıldığı sırada bir kişinin El-Kaide terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.

El Kaide şüphelisi Ankara'da yakalandı, System.String[]
Ankara Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri tarafından GBT sorgusu yapıldığı sırada bir kişinin El-Kaide terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.

Başkentte, El-Kaide terör örgütü üyesi M.E isimli zanlı polisin dikkati ve takibi sonucunda yakalandı. İzmir Emniyet'i tarafından da bir süredir aranan M.E.'nin izine Ankara'da rastlandı. Ankara Asayiş Şube ekiplerine bağlı Güven Timler kimlik kontrolü yaptığı sırada zanlının terör örgütü El-Kaide'ye üye olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine göz altına alınan kişi Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek ifadesi alındı. Zanlı ardından Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. M.E adlı kişinin emniyet işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:14 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski Spor Bakanı Yücel Seçkiner vefat etti Kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına 4 tutuklama Mansur Yavaş'ın atadığı Ankara Halk Ekmek Yönetim Kurulu onaylanmadı Belgeselde görüp hobi olarak başladığı teraryumlar, mesleği oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 17:05:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: El Kaide şüphelisi Ankara'da yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]