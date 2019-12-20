El Kaide terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel El Kaide terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

El Kaide terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

TERÖRLE Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 17 Aralık'ta İstanbul merkezli olarak yaptığı operasyonlarda Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren terör örgütleriyle bağlantısı bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheliden 7'si "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

El Kaide terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı, System.String[]
TERÖRLE Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 17 Aralık'ta İstanbul merkezli olarak yaptığı operasyonlarda Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren terör örgütleriyle bağlantısı bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheliden 7'si  "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

İstanbul merkezli operasyonlarda Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren terör örgütleriyle bağlantısı bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık işlemleri sonrası şüphelilerden 7'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 20'si hakkında ise adli kontrol talep edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 20 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN, TÜFEK, PARA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Fetih El Şam Cephesi, El Nusra Cephesi, Heyet-i Tahrir Şam Cephesi, El Kaide, Huraseddin Tugayları (Had Grubu), terör örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda, terör örgütleriyle bağlantılı ve çatışma bölgesinde bulunduğu belirlenen 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Operasyonların gerçekleştirildiği adreslerde arama yapan ekipler çok sayıda örgütsel doküman, ruhsatsız tüfekler, örgütsel yardım adına kullanıldığı düşünülen yüklü miktarda nakit para, çatışma bölgelerinde dini istismar eden terör örgütlerinin sözde bayrak olarak kullandığı bez parçaları ele geçirilmişti.


- İstanbul
İstanbul, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 07:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı
Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı Rus güçleri Haseke'nin Tel Temr beldesine gözlem noktası kurdular Yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Elektrikle çalışacak, biri sürpriz üç modeli tanıtılacak

Son Dakika Haberleri
01:39 Arazi satma vaadiyle 40 milyon TL'lik vurgun yapmışlar - Son Dakika
01:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi mesajı - Son Dakika
01:33 TBMM Genel Kurulu, 2020 bütçesi için toplandı (5) - Son Dakika
01:26 Erdoğan'dan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi mesajı Açıklaması - Son Dakika
01:24 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İnsan onuruna uygun mahalle ortamlarını hayata geçirmekte... - Son Dakika
00:56 Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
23:54 Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 01:50:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: El Kaide terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]