Son Dakika Haberleri: El Kaide terör örgütü üyesi Suriye'den geldiği İstanbul'da yakalandı
Son Dakika Güncel El Kaide terör örgütü üyesi Suriye'den geldiği İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

El Kaide terör örgütü üyesi Suriye'den geldiği İstanbul'da yakalandı

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan El Kaide terör örgütü üyesi Mevlüt Cüskün Suriye'den geldiği İstanbul'da yakalandı.

El Kaide terör örgütü üyesi Suriye'den geldiği İstanbul'da yakalandı, System.String[]

İÇİŞLERİ  Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan El Kaide terör örgütü üyesi Mevlüt Cüskün Suriye'den geldiği İstanbul'da yakalandı.

- İstanbul

İstanbul, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:51 Kaynak: DHA
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