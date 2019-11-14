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El Kaide terör örgütü üyesi Suriye'den geldiği İstanbul'da yakalandı
6 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan El Kaide terör örgütü üyesi Mevlüt Cüskün Suriye'den geldiği İstanbul'da yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:51 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan El Kaide terör örgütü üyesi Mevlüt Cüskün Suriye'den geldiği İstanbul'da yakalandı.
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