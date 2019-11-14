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El Kaide Terör Örgütü üyesi Suriye'den geldiği İstanbul'da yakalandı

7 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan El Kaide terör örgütü üyesi Mevlüt Cüskün Suriye'den geldiği İstanbul'da yakalandı.

El Kaide Terör Örgütü üyesi Suriye'den geldiği İstanbul'da yakalandı, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan El Kaide terör örgütü üyesi Mevlüt Cüskün Suriye'den geldiği İstanbul'da yakalandı.

Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan El Kaide üyesi Mevlüt Cüskün'ün İstanbul'da olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri dün 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerden birinde bulunan Cüskün gözaltına alındı. Cüskün'ün emniyetteki işlemleri devam ediyor.


- İstanbul
İstanbul, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:59 Kaynak: DHA
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