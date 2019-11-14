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El Kaide Terör Örgütü üyesi Suriye'den geldiği İstanbul'da yakalandı
7 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan El Kaide terör örgütü üyesi Mevlüt Cüşkün Suriye'den geldiği İstanbul'da yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:02 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan El Kaide terör örgütü üyesi Mevlüt Cüşkün Suriye
'den geldiği İstanbul
'da yakalandı.
Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan El Kaide üyesi Mevlüt Cüşkün'ün İstanbul'da olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri dün 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerden birinde bulunan Cüşkün gözaltına alındı. Cüşkün'ün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- İstanbul
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