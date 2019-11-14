Son Dakika Haberleri: EL KAİDE TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ SURİYE'DEN GELDİĞİ İSTANBUL'DA YAKALANDI
Son Dakika Güncel EL KAİDE TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ SURİYE'DEN GELDİĞİ İSTANBUL'DA YAKALANDI - Son Dakika

EL KAİDE TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ SURİYE'DEN GELDİĞİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

7 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan El Kaide terör örgütü üyesi Mevlüt Cüşkün Suriye'den geldiği İstanbul'da yakalandı.

EL KAİDE TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ SURİYE'DEN GELDİĞİ İSTANBUL'DA YAKALANDI, System.String[]

İÇİŞLERİ  Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan El Kaide terör örgütü üyesi Mevlüt Cüşkün Suriye'den geldiği İstanbul'da yakalandı.

Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan El Kaide üyesi Mevlüt Cüşkün'ün İstanbul'da olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri dün 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerden birinde bulunan Cüşkün gözaltına alındı. Cüşkün'ün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Cüşkün'ün fotoğrafı


- İstanbul
İstanbul, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:02 Kaynak: DHA
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