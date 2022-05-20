El-Kaide terör örgütü üyesi Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı - Son Dakika
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El-Kaide terör örgütü üyesi Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı

20.05.2022 16:03

El-Kaide terör örgütü üyesi Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı El-Kaide Terör Örgütü üyesi olduğu iddia edilen bir kişi Hatay üzerinden Türkiye'ye yasa dışı yollarda giriş yaparken yakalandı.

El-Kaide terör örgütü üyesi Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı

ADIYAMAN - El-Kaide Terör Örgütü üyesi olduğu iddia edilen bir kişi Hatay üzerinden Türkiye'ye yasa dışı yollarda giriş yaparken yakalandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Terör Örgütü El-Kaide üyesi olduğu iddiasıyla aranan H.A. kişi yasa dışı yollarda Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının 2017 yılı tarihli soruşturma dosyası nedeniyle araması olan fakat 2018 yılından beri yurt dışında olduğu belirlenen şahıs, Türkiye'ye girerken yakalandı.

Hatay üzerinden ülkeye giriş yaparken yakalanan şahıs Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulandı. Şahsın Adıyaman'da ikametinde polis arama yaptı.

Sorgulamasının ardından şahıs ekipler tarafından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

El-Kaide terör örgütü üyesi Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı
El-Kaide terör örgütü üyesi Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı
El-Kaide terör örgütü üyesi Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı
El-Kaide terör örgütü üyesi Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı
El-Kaide terör örgütü üyesi Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı
El-Kaide terör örgütü üyesi Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı
El-Kaide terör örgütü üyesi Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı
El-Kaide terör örgütü üyesi Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

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