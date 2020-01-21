El-Kaide'ye 'drone' gönderen 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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El-Kaide'ye 'drone' gönderen 4 şüpheli yakalandı

6 saat önce

ADANA'da, terör örgütü El-Kaide üyelerine kargoyla 'drone' gönderdikleri belirlenen biri Suriyeli 4 şüpheli yakalandı.

El-Kaide'ye 'drone' gönderen 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

ADANA'da, terör örgütü El-Kaide üyelerine kargoyla 'drone' gönderdikleri belirlenen biri Suriyeli 4 şüpheli yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü El-Kaide'nin Suriye'deki üyelerine, kargo aracılığıyla 'drone' gönderen şüphelileri yakalamak için harekete geçti. İstanbul, Hatay ve Adana'da belinlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskında, Suriye uyruklu Muhammet El M. ile Cafer D., Mehmet Salih Y. ve Bilal A. yakalanarak, gözaltına alındı.

Suriye'deki El Kaide üyelerine ulaştırmak üzere kargoyla Hatay'a 4 drone gönderdikleri saptanan şüpheliler, sorgularında yaptıklarının suç olduğunu bilmediklerini, dronlarla bölgede doğa fotoğrafı çekmek istediklerini iddia etti.

Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.


Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:34 Kaynak: DHA
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