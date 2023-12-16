El Kassam Tugayları\'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın

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Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail askerlerinin olduğu çadıra düzenledikleri saldırının görüntülerini yayınladı.

ÇADIRDAKİ İSRAİL ASKERLERİNE BASKIN

Gazze Şeridi'nde katliama devam eden işgalci İsrail ordusunun askerleri, Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugayları savaşçıları karşısında zor zamanlar yaşıyor. İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail askerlerinin bulunduğu çadıra yaptıkları baskının görüntülerini yayınladı.

ÇOK SAYIDA İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Sürünerek sessizce çadıra yanaşan Kassam Tugayları, roketle düzenledikleri saldırının ardından çadıra yöneldi. Çıkan çatışmada çok sayıda İsrail askeri öldürüldü.

KASSAM TUGAYLARI, İSRAİL ORDUSUNA AĞIR DARBE İNDİRİYOR

Öte yandan Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan ayrı ayrı açıklamalarda Gazze'yi işgal eden İsrail ordusuyla alakalı sahada yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verildi. Han Yunus'ın doğusunda 3 İsrail tankının Yasin-105 füzeleriyle hedef alındığı, kentin kuzey doğusunda bir tankın da direnişçiler tarafından imha edildiği aktarıldı.

ROKET VE PATLAYICILARLA HEDEF ALDILAR

Yine kentin doğusunda İsrail askeri araçlarının bulunduğu noktanın bombalandığı, bir binada konuşlanan İsrail askerlerinin roketle hedef alındığı, ölü ve yaralılar olduğu ifade edildi. Ayrıca 7 kişilik bir timin yere döşenmiş 2 patlayıcıyla hedef alındığı, aralarında ölü ve yaralıların bulunduğu, desteğe gelen başka birliğin de üçüncü bir patlayıcıyla hedef alındığı aktarıldı. Deyr el-Belah kentinde de bir İsrail askeri aracının Yasin-105 füzeleriyle bombalanması sonucu kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 787 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

450 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 118'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 450 askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 289 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 108 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü. Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.