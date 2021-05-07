El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar - Son Dakika

El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar

07.05.2021 11:42

İstanbul merkezli 9 ilde bir otomobil operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyondu 24 lüks otomobile el konulurken, araçların piyasa değerinin 40 milyon lirayı bulduğu ve devleti ise 27 milyon lira zarara uğrattıkları öğrenildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, lüks otomobil kaçakçılığına ilişkin soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mardin, Tekirdağ ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 24 araca el konuldu. Yapılan incelemede, devletin söz konusu araçlar nedeniyle 27 milyon lira vergi kaybına uğratıldığı belirlendi. Otomobilleri farklı yöntemlerle yurt içine sokan, bunları sahte evrak düzenleyerek satan ve alanlara yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

9 ilde lüks otomobil operasyonu! El konan 24 araçla devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar

FARKLI YÖNTEMLERLE LÜK ARAÇLARI YURDA SOKMUŞLAR

Şüphelilerin lüks otomobilleri gümrük vergilerini kısmen ya da tamamen ödemeyerek tescil işlemleri yaptırarak ithal ettikleri belirlenirken, otomobillerin bir kısmının yurt dışında çalıntı kaydı olduğu ve Interpol tarafından arandığı, bir kısmının turistik kolaylıklardan faydalanılarak yurda getirildiği, şüphelilerin bazılarına da ithalat kapsamında otomobil olarak getirilerek tadilat-montaj adı altında vasıfları değiştirilip ÖTV muafiyeti sağladıkları tespit edildi.

9 ilde lüks otomobil operasyonu! El konan 24 araçla devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar

SAHTE BELGE İLE NOTERLERE MÜRACAAT ETTİLER

Şüphelilerin ilk tescil belgesi için "sahte trafik şahadetnamesi" düzenlemek suretiyle aracın alıcısına bu evrakı ibraz ederek orijinal belge gibi noterlere müracaatını sağladıkları belirtildi. İlk tescil işlemini yaptıran şüphelilerin sahte şahadetname üzerinde aracın orijinal şasi numarasının harf ya da rakam gruplarında bir iki tanesini değiştirerek noterlerde ikiz şasi numarasının görülmesini engelledikleri tespit edildi.

Zanlıların ayrıca hazırladıkları sahte şahadetname ve evrak üzerinde değiştirilmiş şasi numarası ile ilk tescil işlemini ÖTV'siz yaptırdıkları, ilk tescil işleminin bitimine yakın şasi numarasında yanlışlık olduğunu söyleyerek orijinal şasi numarası ile trafik tescil belgesi aldıkları ortaya çıktı.

9 ilde lüks otomobil operasyonu! El konan 24 araçla devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar
9 ilde lüks otomobil operasyonu! El konan 24 araçla devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar
El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar

Kaçakçılık, İstanbul, Otomobil, Samsun, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar - Son Dakika Ekonomi


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