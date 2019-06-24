Son Dakika Haberleri: El-Mısri: "Bahreyn çalıştayı kararları hükümsüz olacaktır"
Son Dakika Politika Haber

El-Mısri: "Bahreyn çalıştayı kararları hükümsüz olacaktır"

1 saat önce

Hamas Hareketi liderlerinden Filistinli milletvekili Muşir el-Mısri, ABD liderliğindeki Bahreyn çalıştayının Filistin davasına karşı olduğunu söyleyerek, Arap milletinin kararlarından sapmaya başladığını söyledi.

El-Mısri:
Hamas Hareketi liderlerinden Filistinli milletvekili Muşir el-Mısri, ABD liderliğindeki Bahreyn çalıştayının Filistin davasına karşı olduğunu söyleyerek, Arap milletinin kararlarından sapmaya başladığını söyledi. el-Mısri, verilecek kararların Filistin halkının görüşünü temsil etmediğini vurgulayarak çalıştayının sonuçlarının hükümsüz olacağını söyledi.

Hamas Hareketi liderlerinden Muşir el-Mısri, Bahreyn'de düzenlenecek olan Filistin konulu ekonomi çalıştayı hakkında basın toplantısı düzenledi. El-Mısri Bahreyn çalıştayının ciddi bir tehlike oluşturduğunu vurgulayarak ve Arap milleti ve kararlarında sapma olduğunu söyledi. El-Mısri, basın toplantısında Bahreyn çalıştayının Filistin'deki durumu siyasi bir meseleden insani bir meseleye dönüştürdüğünü söyledi.

"Kararlar hükümsüz olacak"

El-Mısri Filistin halkının "Yüzyılın Anlaşmasını" veya Bahreyn çalıştayının sonuçlarının uygulanmasına asla izin vermeyeceğini kaydetti. Aynı zamanda milletvekili olan El-Mısri, çalıştaya katılanların Filistin adına konuşma hakkına veya yetkisine sahip olmadıklarını ve çalıştayda verilecek tüm kararların Filistin halkının görüşünü temsil etmediğini vurguladı. El-Mısri, Filistin davasını tasfiye etmek amacını taşıyan Bahreyn çalıştayının sonuçlarının hükümsüz olacağını söyledi. El-Mısri Hamas'ın, Filistin halkının tüm kesimlerini ve Bahreyn konferansını boykot eden tüm devletlerin selamladığını söyledi.

ABD anlaşmasının genel olarak reddedilmesinin, Filistin halkının haklarını koruyacağını vurgulayan El-Mısri, Filistin topraklarını ve kutsal alanlarını geri alma mücadelelerine devam edeceğinin altını çizdi. Ayrıca el-Mısri, konferansa katılan tüm ülkelerin geri çekilip Filistin davasına sahip çıkmaya çağırdı.

El-Mısri yarın Bahreyn çalıştayının protesto edilmesi için toplu protestolar ve mitinglerin yapılacağını söyledi. - GAZZE
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:39 Kaynak: İHA
Hamas, Filistin, Bahreyn, El Mısri, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canan Kaftancıoğlu, Bahçeli göndermesiyle sosyal medyada gündem oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimden AK Parti'de değişim sinyali! İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, seçim sonrası yayınladığı mesajla gündem oldu! BBC için yapılan ankete Cumhurbaşkanı Erdoğan damga vurdu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 23:57:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: El-Mısri: "Bahreyn çalıştayı kararları hükümsüz olacaktır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]