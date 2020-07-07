El Nusra davasında Suriyeli kardeşlere 6'şar yıl 3'er ay hapis - Son Dakika

El Nusra davasında Suriyeli kardeşlere 6'şar yıl 3'er ay hapis

KAYSERİ'de, terör örgütü El-Nusra soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Suriye uyruklu 3 kardeşe 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

KAYSERİ'de, terör örgütü El-Nusra soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Suriye uyruklu 3 kardeşe 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Geçen 9 Ocak'ta, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinde terör örgütü El-Nusra'ya yönelik başlattığı çalışmada, Süleyman H, Ahmet H. ve Hüseyin H.'yı, örgüt üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına aldı. Şüpheli 3 kardeşten Hüseyin H. tutuksuz yargılanmak üzere salıverilirken, Süleyman H. ve Ahmet H. tutuklanarak cezaevine konuldu. El Nusra şüphelisi 3 kardeş hakkında Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın geçen Nisan ayında görülen 2'nci duruşmasında ise, tutuklu yargılanan 2 kardeşin de tahliye edilmesi ile davada tutuklu sanık kalmadı.

Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanıklar Süleyman, Ahmet ve Hüseyin H. kardeşler ile avukatları hazır bulundu. Terör örgütü El Nusra üyesi olmadıklarını ileri süren sanıklar, Türkiye'ye savaştan kaçarak geldiklerini hiçbir terör örgütü ile ilişkileri olmadıklarını belirterek, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Süleyman H., Ahmet H. ve Hüseyin H.'yi, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırarak, Yargıtay sürecini dikkate alıp tutuksuzluk hallerinin devamına karar verdi.


El Nusra, Kayseri, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel El Nusra davasında Suriyeli kardeşlere 6'şar yıl 3'er ay hapis - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:13 Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü 17:06 Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı 17:03 Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 14:05 Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak 13:26 Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü 13:13 Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak 12:40 Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 10:01 Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
20:14
Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
19:49
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
19:13
Cenazeye giden araç Uşak'ta kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
19:01
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
18:44
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
18:43
Bunalımda olduğu öne sürülen kişi, kendisini iple tavana asarak intihar etti
17:52
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu
17:44
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
17:37
Son Dakika: Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi
17:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 20:27:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: El Nusra davasında Suriyeli kardeşlere 6'şar yıl 3'er ay hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]