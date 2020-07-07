El Nusra davasında Suriyeli kardeşlere 6'şar yıl 3'er ay hapis - Son Dakika

KAYSERİ'de, terör örgütü El-Nusra soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Suriye uyruklu 3 kardeşe 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Geçen 9 Ocak'ta, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinde terör örgütü El-Nusra'ya yönelik başlattığı çalışmada, Süleyman H, Ahmet H. ve Hüseyin H.'yı, örgüt üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına aldı. Şüpheli 3 kardeşten Hüseyin H. tutuksuz yargılanmak üzere salıverilirken, Süleyman H. ve Ahmet H. tutuklanarak cezaevine konuldu. El Nusra şüphelisi 3 kardeş hakkında Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın geçen Nisan ayında görülen 2'nci duruşmasında ise, tutuklu yargılanan 2 kardeşin de tahliye edilmesi ile davada tutuklu sanık kalmadı.