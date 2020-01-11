El Nusra operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa El Nusra operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

El Nusra operasyonunda 2 tutuklama

6 saat önce

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından El-Nusra silahlı terör örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

El Nusra operasyonunda 2 tutuklama, System.String[]

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından El-Nusra silahlı terör örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda El-Nusra silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu kardeşler A.H, H.H. ve S.H. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan A.H., H.H. ve S.H. geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.


Adliyeye sevk edilen şahıslardan A.H. ve S.H. tutuklanırken, H.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAYSERİ

El Nusra, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:21 Kaynak: İHA
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