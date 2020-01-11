El Nusra operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından El-Nusra silahlı terör örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda El-Nusra silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu kardeşler A.H, H.H. ve S.H. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan A.H., H.H. ve S.H. geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Adliyeye sevk edilen şahıslardan A.H. ve S.H. tutuklanırken, H.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAYSERİ