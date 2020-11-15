El Nusra şüphelisi 2 Suriyeliye 15 yıl hapis istemi - Son Dakika

El Nusra şüphelisi 2 Suriyeliye 15 yıl hapis istemi
15.11.2020 14:49
KAYSERİ'de terör örgütü El Nusra'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Suriye uyruklu Mohammed Nur E. (23) ile Muhammed Dib E., (25) hakkında 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
KAYSERİ'de terör örgütü El Nusra'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Suriye uyruklu Mohammed Nur E. (23) ile Muhammed Dib E., (25) hakkında 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 9 Eylül'de jandarma ekiplerince terör örgütü El Nusra'ya yönelik operasyonda, Suriye uyruklu Mohammed Nur E. ile Muhammed Dib E. gözaltına alındı. Tutuklanan 2 şüpheli hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame sonrası sanıklar önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.
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