Son Dakika Haberleri: El Pais'ten Batı'ya Mursi eleştirisi
Son Dakika Güncel Haber

El Pais'ten Batı'ya Mursi eleştirisi

1 saat önce

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden El Pais, eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümüne sessiz kalan Batı'yı eleştiren yazı yayımladı.

El Pais'ten Batı'ya Mursi eleştirisi, System.String[]
İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden El Pais, eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümüne sessiz kalan Batı'yı eleştiren yazı yayımladı.
Madrid Otonom Üniversitesinde Arap ülkeleriyle ilgili çalışmaları yürüten Profesör Luz Gomez'in kaleme aldığı "Mursi, Mısır demokrasisinin budanmış yolu" başlıklı yorum yazısında "Batı, eski Mısır Cumhurbaşkanının ölümüne ağlamalı." ifadesi kullanıldı.
Yazıda, Mursi için "2013 Temmuz darbesinin öncesinde ordunun ültimatomunu reddetmesine rağmen Mısır devriminin saygınlığını güvence altına aldı. Bu öyle bir saygınlık ki Mursi'nin kendi siyasi görüşü olan ve pek çok düşmanı bulunan muhafazakar İslamcı Müslüman Kardeşler'in siyasetinin bile üzerinde." ifadesine yer verildi.
Mursi'nin "Mısır'ın demokratik olarak seçilmiş tek ve ilk sivil cumhurbaşkanı olduğu" hatırlatılan yazıda, şunlar kaydedildi:
"Ancak garip bir şekilde insan hakları savunucularının ve Batılı liderlerin onun ölümünden dolayı başsağlığı dilemediğini göreceğiz ama daha korkutucu olanı Mısırlıların bir kısmı da bunu yapacak. Mısır'ın geleceği daha karanlık olamaz. 2011'in demokratik rüyasında devam etmek için nedenler yok. Belki de Mursi, basit bir şekilde, Mısır demokrasisinin bugünkü budanmış yolunu başlatan dürüst bir başkandı."
Mursi'nin ölümü
Mısır'da askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılan 67 yaşındaki Mursi, "casusluk" suçlamasıyla yargılandığı mahkeme salonunda vefat etmişti.
Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.
Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.
Mısır devlet televizyonunda, "Muhammed Mursi'nin iyi huylu bir tümörü bulunduğu, sürekli tıbbi gözetim altında olduğu ve ölümünün kalp krizinden kaynaklandığı" iddia edilmişti.
Mısır Başsavcılığı, daha önce yaptığı açıklamada, Mursi'nin hastaneye getirildiğinde vefat etmiş olduğunu bildirmişti.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:55 Kaynak: AA
El Pais, Mısır, Muhammed Mursi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mursi'nin ölümünün ardından Türkiye'den peş peşe mesajlar! Pompalı dehşeti saçan şahıs eski eşini ve eşinin sevgilisini öldürüp, intihar etti Aşırı sıcaklar yüzünden ölenlerin sayısı 2 günde 78'e ulaştı ABD'den "Mursi" açıklaması: Raporların farkındayız ve durumu izliyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 12:57:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: El Pais'ten Batı'ya Mursi eleştirisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]