Son Dakika Haberleri: El Rayyan'da Bülent Uygun Dönemi Sona Erdi

El Rayyan'da Bülent Uygun Dönemi Sona Erdi

1 saat önce

Katar'ın El Rayyan takımını çalıştıran Bülent Uygun, görevinden istifa etti.

El Rayyan'da Bülent Uygun Dönemi Sona Erdi, System.String[]
Katar'ın El Rayyan takımını çalıştıran Bülent Uygun, görevinden istifa etti.

Katar ekibinden yapılan açıklamada, ekim ayında göreve gelen 47 yaşındaki teknik adam Bülent Uygun'un istifasının kabul edildiği kaydedildi.

El Rayyan'ın başında tüm kulvarlarda 5 maça çıkan Uygun, sahadan 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:47 Kaynak: AA

Katar, Bülent Uygun, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir'de İYİ Parti'den Toplu İstifa! Cumhur İttifakı'na Destek Verecekler Katar Takımını Çalıştıran Bülent Uygun İstifa Etti

Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Wesley Sneijder, Eşinden Boşanacağı İddialarını Yalanladı Beşiktaş, Teknik Direktör Listesinin Başına Razvan Lucescu'yu Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 15:30:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: El Rayyan'da Bülent Uygun Dönemi Sona Erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]