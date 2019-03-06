El Rayyan'da Bülent Uygun Dönemi Sona Erdi
1 saat önce
Katar'ın El Rayyan takımını çalıştıran Bülent Uygun, görevinden istifa etti.
Katar'ın El Rayyan takımını çalıştıran Bülent Uygun, görevinden istifa etti.
Katar ekibinden yapılan açıklamada, ekim ayında göreve gelen 47 yaşındaki teknik adam Bülent Uygun'un istifasının kabul edildiği kaydedildi.
El Rayyan'ın başında tüm kulvarlarda 5 maça çıkan Uygun, sahadan 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:47 Kaynak: AA
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