El Rayyan'dan Girişimcilik Eğitimi

Eğitim, sosyal, kültür, sağlık ve yardım programlarıyla geniş kitlelere ulaşan El Rayyan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, çeşitli paydaşlarla birlikte düzenlediği eğitim ve kurslarına devam ediyor.

El Rayyan Vakfı tarafından, istihdama katkı, nitelikli iş gücüne destek, girişimcilere yarar sağlama ve kişisel gelişimi arttırma adına düzenlenen stilistlik, okuma yazma, tasarım atölyesi, değerler eğitimi gibi kurs ve eğitimlere bir yenisi daha eklendi. KOSGEB Eğitmeni Beyhan Yıldırım tarafından 4 gün 32 saat boyunca süren girişimcilik eğitimi sona erdi. Gençler ve kadınların katıldığı 25 kişilik bir gruba verilen girişimcilik eğitiminin son dersi kutlama pastası kesilerek tamamlandı.

"Bir kursumuz biterken diğeri başlıyor"

Son derste girişimci adaylarını yalnız bırakmayarak heyecanlarına ortak olan El Rayyan Vakfı Başkan Yardımcısı ve Türkiye Temsilcisi Semiha Yavuz, "Kadınlarımıza ve gençlerimize değer katmaya çalıştığımız projelerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bir kursumuz biterken diğeri başlıyor. Bunların yanına atölyeler, değer eğitimlerini de ekliyoruz. En başta söylediğimiz gibi amacımız balık yemeyi değil balık tutmayı öğretmek. Bu doğrultuda da ilerliyoruz. El Rayyan Vakfı olarak iş dünyası temsilcileriyle, çeşitli STK ve SİAD'larla iş birliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Son dersin ardından El Rayyan Vakfı Başkan Yardımcısı ve Türkiye Temsilcisi Semiha Yavuz ve KOSGEB Eğitmeni Beyhan Yıldırım, girişimci adaylarıyla hep birlikte kutlama pastası kesti.